У женщины, вынашивающей четвертого ребенка Кардашян, начались роды

Знаменитые супруги Ким Кардашян и Канье Уэст совсем скоро в четвертый раз станут родителями.

Так суррогатную мать, которая вынашивала последние девять месяцев малыша рэпера и светской львицы, забрали в роддом, у нее начались схватки. Об этом стало известно во время шоу Эллен ДеДженерес, пишет BBC.

Ведущая решила подготовить сюрприз матери многодетного семейства Крис Дженнер и пригласила на шоу ее дочь Кортни с шестью внуками Крис. Оказывается, в презенте также должна была принять участие и Ким Кардашян. Но она не пришла. Ее отсутствие объяснила Кортни:

"Моя мама даже этого не знает, но у суррогатной матери Ким начались роды, поэтому она сейчас в госпитале. Об этом еще никто не знает", - сообщила она.

Напомним, что у Ким Кардашян и Канье Уэста есть трое детей. Старшую дочурку Норт и сына Сэйнта Ким родила сама, а вот девочка Чикаго появилась на свет с помощью суррогатной матери.