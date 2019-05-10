Пт, 10.05.2019
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У женщины, вынашивающей четвертого ребенка Кардашян, начались роды

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Pictured: Kim Kardashian West, Kanye West<br> Mandatory Credit © Gilbert Flores /Broadimage<br> The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion - Arrivals<br> <P> 5/6/19, New York, New York, United States of America<br> <P> <B>Broadimage Entertainment</B><br> Los Angeles 1+ (310) 301-1027<br> New York 1+ (646) 827-9134<br> sales@broadimage.com http://www.broadimage.com<br>

ФОТО: Gilbert Flores /Broadimage / Gilbert Flores /Broadimage

Малыш звездной пары вот-вот появится на свет.

Знаменитые супруги Ким Кардашян и Канье Уэст совсем скоро в четвертый раз станут родителями.

Так суррогатную мать, которая вынашивала последние девять месяцев малыша рэпера и светской львицы, забрали в роддом, у нее начались схватки. Об этом стало известно во время шоу Эллен ДеДженерес, пишет BBC.

Ведущая решила подготовить сюрприз матери многодетного семейства Крис Дженнер и пригласила на шоу ее дочь Кортни с шестью внуками Крис. Оказывается, в презенте также должна была принять участие и Ким Кардашян. Но она не пришла. Ее отсутствие объяснила Кортни:

"Моя мама даже этого не знает, но у суррогатной матери Ким начались роды, поэтому она сейчас в госпитале. Об этом еще никто не знает", - сообщила она. 

Напомним, что у Ким Кардашян и Канье Уэста есть трое детей. Старшую дочурку Норт и сына Сэйнта Ким родила сама, а вот девочка Чикаго появилась на свет с помощью суррогатной матери.

Прибегнуть к такого рода услугам супругам пришлось по настоянию врачей: обе беременности Ким прошли тяжело и был высокий риск того, что еще одного ребенка она выносить не сможет. 

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