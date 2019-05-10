У женщины, вынашивающей четвертого ребенка Кардашян, начались роды

Малыш звездной пары вот-вот появится на свет.
Знаменитые супруги Ким Кардашян и Канье Уэст совсем скоро в четвертый раз станут родителями.
Так суррогатную мать, которая вынашивала последние девять месяцев малыша рэпера и светской львицы, забрали в роддом, у нее начались схватки. Об этом стало известно во время шоу Эллен ДеДженерес, пишет BBC.
Ведущая решила подготовить сюрприз матери многодетного семейства Крис Дженнер и пригласила на шоу ее дочь Кортни с шестью внуками Крис. Оказывается, в презенте также должна была принять участие и Ким Кардашян. Но она не пришла. Ее отсутствие объяснила Кортни:
"Моя мама даже этого не знает, но у суррогатной матери Ким начались роды, поэтому она сейчас в госпитале. Об этом еще никто не знает", - сообщила она.
Напомним, что у Ким Кардашян и Канье Уэста есть трое детей. Старшую дочурку Норт и сына Сэйнта Ким родила сама, а вот девочка Чикаго появилась на свет с помощью суррогатной матери.
Прибегнуть к такого рода услугам супругам пришлось по настоянию врачей: обе беременности Ким прошли тяжело и был высокий риск того, что еще одного ребенка она выносить не сможет.