Приятное завершение дня: Эмили Ратаковски сфотографировалась совершенно голой после Met Gala

Вероятно, модели показалось, что ее костюм был недостаточно откровенным.
Минувший Бал Института костюма стал одним из самых ярких событий в мире моды. Все звезды как никогда постарались представить на светском мероприятии максимально эффектный и соответствующий дресс-коду наряд. Эмили Ратаковски также попыталась соответствовать тематике ивента, но, как всегда, главный акцент сделала на своем идеальном оголенном теле.
Однако, судя по всему, столько откровенного наряда модели показалось недостаточно. Вскоре после окончания вечера она, вернувшись домой, сделала фото в стиле ню, на котором запечатлена совершенно обнаженной. Прикрывают интимные части тела модели лишь роскошны локоны. Что сказать, сексуально и очень в духе Ратаковски.
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