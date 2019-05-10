Приятное завершение дня: Эмили Ратаковски сфотографировалась совершенно голой после Met Gala

Минувший Бал Института костюма стал одним из самых ярких событий в мире моды. Все звезды как никогда постарались представить на светском мероприятии максимально эффектный и соответствующий дресс-коду наряд. Эмили Ратаковски также попыталась соответствовать тематике ивента, но, как всегда, главный акцент сделала на своем идеальном оголенном теле.