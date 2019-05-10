«Как она попала на Красную площадь?»: Малахов возмутился появлению бьюти-блогеров на параде Победы

Отметим, что накануне в сториз своего Instagram Лия Диянова выложила несколько селфи, сделанных перед началом парада на Красной площади. На снимках (сейчас все удалены) девушка сделала подпись «Принимать парад готовы!»

ФОТО: Instagram

«С праздником! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам?», - написал Андрей Малахов в социальных сетях.

В результате под постом началось бурное обсуждение. Одни раскритиковали Дарья Тропину, за присутствие на Красной площади «по блату», в то время как единицам оставшихся в живых ветеранам ВОВ пригласительных нехватало. Другие же выразили уверенность, что в этот праздник на Параде Победы могут присутствовать все те, кто этого хочет, так как праздник является общим.

С праздником!!! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам? pic.twitter.com/3ZAQ1JIXdF — Андрей Малахов (@a_malahov) May 9, 2019

«Это блАт», «Неужели до сих пор удивляет?», «Любовницы при Правительстве наверняка», «Я вначале тоже удивилась этому факту, но потом поняла его глубинный смысл. Это же здорово, что Парад Победы стал престижным мероприятием для молодёжи! Ни клуб, ни пляж, ни бутик, а патриотическое мероприятие», «Пусть будут на красной площади все, кто хочет, не зависимо от пола, возраста, социального положения и материального достатка. День Победы и Парад Победы один для всех.», - пишут пользователи Сети.