Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой

В конце марта Саша Савельева впервые стала матерью — она родила сына. Солистка группы «Фабрика» не захотела долго засиживаться дома, и на днях была замечена в студии Игоря Матвиенко, где записывала новый музыкальный материал. Певица опубликовала небольшое видео, на котором она крутится вокруг золотого микрофона и пристально смотрит в камеру мобильного телефона. Саша то улыбается, то делает игривый взгляд. В этот момент в помещении звучит музыка, напоминающая фламенко. «Кружение-движение», — подписала Савельева.

Поклонники принялись писать комментарии под постом. Многие отметили, что материнство очень идет звезде, другие написали, что она выглядит плохо: без макияжа, без укладки и в старом свитере, после чего посоветовали ей найти время для того, чтобы заняться собой.

«Кажется всегда уставшей. Как погасла», — написала одна из подписчиц.

Звезда не стала вступать в полемику с подписчиками и отвечать на критику внешнего вида. В данный момент ее интересует создание новой композиции, которая будет душевной и музыкальной.