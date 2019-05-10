Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Саша Савельева впервые после родов приехала на студию, чтобы начать работу над новым музыкальным материалом. Поклонники удивились внешнему виду артистки, которая, по их мнению, выглядит изнеможденной, передает StarHit.
В конце марта Саша Савельева впервые стала матерью — она родила сына. Солистка группы «Фабрика» не захотела долго засиживаться дома, и на днях была замечена в студии Игоря Матвиенко, где записывала новый музыкальный материал. Певица опубликовала небольшое видео, на котором она крутится вокруг золотого микрофона и пристально смотрит в камеру мобильного телефона. Саша то улыбается, то делает игривый взгляд. В этот момент в помещении звучит музыка, напоминающая фламенко. «Кружение-движение», — подписала Савельева.
Поклонники принялись писать комментарии под постом. Многие отметили, что материнство очень идет звезде, другие написали, что она выглядит плохо: без макияжа, без укладки и в старом свитере, после чего посоветовали ей найти время для того, чтобы заняться собой.
«Кажется всегда уставшей. Как погасла», — написала одна из подписчиц.
Звезда не стала вступать в полемику с подписчиками и отвечать на критику внешнего вида. В данный момент ее интересует создание новой композиции, которая будет душевной и музыкальной.
Многие также осудили Савельеву за то, что она оставила малыша одного, хотя Саша рассказывала, что заботится о новорожденном вместе с мужем Кириллом Сафоновым без помощи нянь. Певица добавила, что теперь они составляют рабочие графики так, чтобы один из них всегда был с сыном и лишь изредка прибегают к помощи родителей, которые ждали появления долгожданного внука.