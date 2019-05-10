Пт, 10.05.2019
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Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
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Саша Савельева

ФОТО: Instagram

Саша Савельева впервые после родов приехала на студию, чтобы начать работу над новым музыкальным материалом. Поклонники удивились внешнему виду артистки, которая, по их мнению, выглядит изнеможденной, передает StarHit.

В конце марта Саша Савельева впервые стала матерью — она родила сына. Солистка группы «Фабрика» не захотела долго засиживаться дома, и на днях была замечена в студии Игоря Матвиенко, где записывала новый музыкальный материал. Певица опубликовала небольшое видео, на котором она крутится вокруг золотого микрофона и пристально смотрит в камеру мобильного телефона. Саша то улыбается, то делает игривый взгляд. В этот момент в помещении звучит музыка, напоминающая фламенко. «Кружение-движение», — подписала Савельева.

Поклонники принялись писать комментарии под постом. Многие отметили, что материнство очень идет звезде, другие написали, что она выглядит плохо: без макияжа, без укладки и в старом свитере, после чего посоветовали ей найти время для того, чтобы заняться собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Кажется всегда уставшей. Как погасла», — написала одна из подписчиц.

Звезда не стала вступать в полемику с подписчиками и отвечать на критику внешнего вида. В данный момент ее интересует создание новой композиции, которая будет душевной и музыкальной.

Многие также осудили Савельеву за то, что она оставила малыша одного, хотя Саша рассказывала, что заботится о новорожденном вместе с мужем Кириллом Сафоновым без помощи нянь. Певица добавила, что теперь они составляют рабочие графики так, чтобы один из них всегда был с сыном и лишь изредка прибегают к помощи родителей, которые ждали появления долгожданного внука.

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