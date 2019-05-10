Пт, 10.05.2019
«Трудно поверить, что Альбина не спаслась»: подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Даже муж не узнал! Нюша стала платиновой блондинкой

Даже муж не узнал! Нюша стала платиновой блондинкой
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Нюша

ФОТО: Instagram

Певица кардинально изменила свой имидж — настолько, что ее не узнал даже супруг!

За всю свою певческую карьеру певица Нюша практически не меняла прическу. Темные волосы и лишь разная длина. Но на днях артистка решила кардинально сменить имидж, чем вызвала удивление у поклонников. После декретного отпуска Нюша захотела стать совершенно другой, а определиться с выбором попросила помочь своих подписчиков. В ее блоге появилась серия фото, на которых артистка запечатлена в совершенно разных образах. К слову, на фото, где Нюша позирует с платиновыми белыми волосами, ее не узнал даже муж! 

"Не узнал любимую", — написал супруг артистки, Игорь Сивов. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ