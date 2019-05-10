Даже муж не узнал! Нюша стала платиновой блондинкой

За всю свою певческую карьеру певица Нюша практически не меняла прическу. Темные волосы и лишь разная длина. Но на днях артистка решила кардинально сменить имидж, чем вызвала удивление у поклонников. После декретного отпуска Нюша захотела стать совершенно другой, а определиться с выбором попросила помочь своих подписчиков. В ее блоге появилась серия фото, на которых артистка запечатлена в совершенно разных образах. К слову, на фото, где Нюша позирует с платиновыми белыми волосами, ее не узнал даже муж!