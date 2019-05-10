Робот создал изображение, зомбирующее людей

Нейробиологи Массачусетского технологического института при помощи нейросетей и искусственного интеллекта смогли сгенерировать изображение, которое влияет напрямую на мозг. При одном взгляде на это изображение, активируются отдельные нейроны мозга, которые как бы принудительно запускаются.

Используя лучшую из доступных модель зрительной нейронной сети мозга, ученые разработали новый способ точного управления отдельными нейронами и их популяциями в середине этой сети. Информация, полученная из вычислительной модели, позволила им создавать изображения, которые сильно влияли на определенные нейроны мозга человека.

Это изображение точечно управляет отдельными нейронами (безопасно) ФОТО: Hi-News

Ученые, по сути, получили способ обращаться к мозгу через изображение напрямую, минуя длинный путь осмысления изображений, что немного напоминает зомбирование.