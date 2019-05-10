Робот создал изображение, зомбирующее людей
Ученые получили способ обращаться к мозгу через изображение напрямую, передает Сегодня.
Нейробиологи Массачусетского технологического института при помощи нейросетей и искусственного интеллекта смогли сгенерировать изображение, которое влияет напрямую на мозг. При одном взгляде на это изображение, активируются отдельные нейроны мозга, которые как бы принудительно запускаются.
Используя лучшую из доступных модель зрительной нейронной сети мозга, ученые разработали новый способ точного управления отдельными нейронами и их популяциями в середине этой сети. Информация, полученная из вычислительной модели, позволила им создавать изображения, которые сильно влияли на определенные нейроны мозга человека.
Ученые, по сути, получили способ обращаться к мозгу через изображение напрямую, минуя длинный путь осмысления изображений, что немного напоминает зомбирование.
Основные выводы работы — существующие расчетные версии моделей зрительных нейросистем достаточно похожи на настоящие, чтобы их можно было использовать для контроля состояния мозга. Насколько точно эти модели имитируют работу зрительной коры — этот вопрос вызывает очень горячие споры, говорит Джеймс ДиКарло, глава отделения мозга и когнитивных наук MIT, старший автор исследования, опубликованное на сайте института.