Самая красивая девушка в мире набрала вес и показала фигуру

Известная колумбийская модель Паулина Вега, которая в 2014 году получила титул «Мисс Вселенная», в своем личном блоге призналась в том, что за последнее время набрала лишний вес и «перешла в модельную категорию плюс-сайз».

Я чувствовала себя здоровой, и мое тело меня устраивало. Но я, по-видимому, поправилась на один килограмм,

– признается 26-летняя колумбийка. По ее словам, на встрече представители одного из модельных агенств сказали, что больше не считают ее худой.

«Модельная карьера – это часть меня. Я люблю свою работу и ценю все, что мне приносит жизнь. После этого опыта я беру на себя обязательство сотрудничать только с теми брендами, которые соответствуют моим ценностям и которые не требуют от меня принятия все этих абсурдных мер», – резюмировала Вега.