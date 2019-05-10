Горячие кадры: а вы еще помните эту яркую модель Playboy из Эстонии?

Эффектная блондинка выступила на конкурсе как представительница Эстонии, хотя в родной стране Трийну уже давно не живет. Сейчас она делится семейными снимками с экзотического острова Окинава.

В свое время красотка Трийну стала звездой реалити шоу «Unistuste printsess», работала «зайчиком» в Playboy, делала карьеру модели, участвовала в различных конкурсах красоты. А теперь Трийну обзавелась образцовой семьей.

31-летняя эстонка замужем за гавайским морским пехотинцем Лансом Акимсеу, и в прошлом году у счастливой пары родился сын.