Горячие кадры: а вы еще помните эту яркую модель Playboy из Эстонии?
Трийну Акимсеу (ранее известна в Эстонии под девичьей фамилией Хоолма) в 2017 году завоевала титул «Миссис World Wide-2017».
Эффектная блондинка выступила на конкурсе как представительница Эстонии, хотя в родной стране Трийну уже давно не живет. Сейчас она делится семейными снимками с экзотического острова Окинава.
В свое время красотка Трийну стала звездой реалити шоу «Unistuste printsess», работала «зайчиком» в Playboy, делала карьеру модели, участвовала в различных конкурсах красоты. А теперь Трийну обзавелась образцовой семьей.
31-летняя эстонка замужем за гавайским морским пехотинцем Лансом Акимсеу, и в прошлом году у счастливой пары родился сын.
Из-за работы мужа Трийну живет в Японии. Сногсшибательная мама в основном занимается воспитанием своего сына, а также пробует себя в роли визажиста.