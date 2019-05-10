Пт, 10.05.2019
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  • Горячие кадры: а вы еще помните эту яркую модель Playboy из Эстонии?

Горячие кадры: а вы еще помните эту яркую модель Playboy из Эстонии?
Смотрите, где она теперь!

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Endine Playboy modell Triinu Akimseu.

ФОТО: Erakogu

Трийну Акимсеу (ранее известна в Эстонии под девичьей фамилией Хоолма) в 2017 году завоевала титул «Миссис World Wide-2017».

Эффектная блондинка выступила на конкурсе как представительница Эстонии, хотя в родной стране Трийну уже давно не живет. Сейчас она делится семейными снимками с экзотического острова Окинава.

В свое время красотка Трийну стала звездой реалити шоу «Unistuste printsess», работала «зайчиком» в Playboy, делала карьеру модели, участвовала в различных конкурсах красоты. А теперь Трийну обзавелась образцовой семьей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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31-летняя эстонка замужем за гавайским морским пехотинцем Лансом Акимсеу, и в прошлом году у счастливой пары родился сын. 

Из-за работы мужа Трийну живет в Японии. Сногсшибательная мама в основном занимается воспитанием своего сына, а также пробует себя в роли визажиста.

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