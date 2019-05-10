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В шесть рук: Ким Кардашян показала, как на нее надевали «мокрое» платье для Met Gala
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kim kardashian

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

В Нью-Йорке прогремело грандиозное событие – Бал Института костюма Met Gala 2019, к которому мировые звезды тщательно готовились. 

Американская селебрити Ким Кардашян эпатировала публику невероятным платьем с мокрым эффектом от Thierry Mugler. Модные критики даже пустили слух, что жена Канье Уэста удалила ребра для эффекта ультратонкой талии. 

ФОТО: Scanpix / Reuters

На самом деле секрет прост – с помощью корсета удалось преобразить фигуру американской красотки. А на создание самого платья ушло целых восемь месяцев.

Глянец Vogue опубликовал видео, на котором показан процесс подготовки Ким к Met Gala 2019. После того, как звезде туго затянули корсет, в котором она даже не могла двигаться и дышать, пришло время надевать само платье и в этом ей понадобилась помощь троих мужчин, которые в шесть рук одевали красотку. 

"Я буду ходить, тусоваться, говорить, но я не могу сидеть. Пожелайте мне удачи, я не смогу сходить в туалет около четырех часов. Мы придумываем план на случай экстренной ситуации", – призналась Кардашян, чем она жертвует ради эффектного выхода на ковровую дорожку. 

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