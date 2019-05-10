Вода с лимоном и масло: пять утренних привычек, за которые организм скажет вам «спасибо»

Делайте масляные полоскания

Полоскать рот маслом следует утром натощак перед тем, как почистить зубы. Это помогает вывести из организма токсины и микробы, которые размножались во рту ночью. Полощите несколько минут, после чего выплевывайте масло.

Для полоскания лучше всего использовать льняное или кокосовое масло, хотя можно брать любое, даже оливковое. Кстати, помните: все масла нужно хранить в холодильнике, чтобы избежать окисления.

Делайте растяжку

Упражнения на растяжку способствуют бодрости. Потратьте утром несколько минут на то, чтобы потянуть мышцы шеи, спины и ног – и вы будете чувствовать себя лучше. Можно также использовать упражнения из йоги.

Пейте воду с лимоном

Стакан воды с лимоном комнатной температуры имеет массу преимуществ для здоровья: такой напиток утоляет жажду, дарит организму порцию витамина С, улучшает метаболизм и повышает настроение.

Позаботьтесь о своей коже

Утром ритуал по очищению и уходу за кожей нужно разделить на три этапа. Это очищение (нежной пенкой для умывания), тонизация (подходящим тоником) и увлажнение (для сухой кожи крем должен быть питательным, для нормальной – увлажняющим, для жирной – с абсорбирующими и себорегулирующими ингредиентами ). Не пренебрегайте этими процедурами, и вы приятно удивитесь тому, как может выглядеть ваше лицо.

Принимайте витамины