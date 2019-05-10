Фото: поклонники не узнали Юлию Волкову после пластики

В последнее время фото Юлии Волковой в который раз демонстрируют ее любовь к эпатажу. Звезда всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Еще будучи солисткой группы «t.A.T.u.», она постоянно меняла прически, сделала себе несколько татуировок и проколола нос.

В середине «нулевых» певица всерьез решила изменить всю внешность и сильно накачала губы силиконом. Если до похода к косметологу губы Юли Волковой были небольшими и узкими, то после пластики стали неестественно большими. Усугубляла ситуацию и любовь певицы к ярким помадам, которые ещe больше привлекали внимания к губам. Из-за большого количества фото Юли Волковой до и после операции, которые попали в Сеть, ее причислили к жертвам пластики, которые безжалостно испортили свою натуральную красоту.