Пт, 10.05.2019
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Вскрытие выявило точную причину смерти Доренко

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ФОТО: instagram.com

Известный журналист скончался накануне вечером во время поездки на мотоцикле в Москве.

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты вскрытия, предоставленные изданию двумя источниками в бюро судмедэкспертизы.

Вскрытие произошло в морге при Троекуровском кладбище, на котором его и похоронят.

Напомним, известный журналист скончался накануне за рулём своего мотоцикла в результате остановки сердца. Момент падения Доренко с мотоцикла сняла камера наблюдения. Также были опубликованы фото с места происшествия.

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