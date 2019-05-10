Пт, 10.05.2019
«Вылитый Путин»: фото сына Кабаевой бурно обсуждают в соцсетях СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Легендарного британского комика нашли мертвым в собственном доме

Легендарного британского комика нашли мертвым в собственном доме

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Скончался популярный британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр. Ему было 76 лет.

Он стал популярен после участия в шоу талантов Opportunity Knocks в 1970-х годах.

Старр также был солистом поп-группы Merseybeat Midniters. Его тело нашли в его квартире на Коста-дель-Соль в Испании, где он проживал. Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ.

Сосед рассказал, что комик редко покидал свою квартиру и часто болел.

«Он просто сидел дома целый день, и его никто не навещал. Это так трагично», — сказал сосед.

ФОТО: PA / PA Wire/PA Images

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ