Легендарного британского комика нашли мертвым в собственном доме

Он стал популярен после участия в шоу талантов Opportunity Knocks в 1970-х годах.

Старр также был солистом поп-группы Merseybeat Midniters. Его тело нашли в его квартире на Коста-дель-Соль в Испании, где он проживал. Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ.

Сосед рассказал, что комик редко покидал свою квартиру и часто болел.

«Он просто сидел дома целый день, и его никто не навещал. Это так трагично», — сказал сосед.