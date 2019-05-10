Внук Пугачевой рассказал о последствиях серьезной травмы

«Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу и мне сказали, что можно, потихоньку, начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19!», - написал он под видео.