Умер Сергей Доренко
По неподтвержденным официально данным, известный журналист упал со своего мотоцикла, пережил клиническую смерть и умер, сообщает телеканал Звезда.
Журналист Сергей Доренко попал в серьезную аварию и пережил клиническую смерть. Об этом сообщает Mash.
По данным паблика, журналист двигался по Москве на мотоцикле марки «Триумф», но внезапно упал. По предварительным данным, ему стало плохо на дороге и Доренко не смог справиться со своим транспортным средствам. Сейчас за его жизнь борются врачи.
На текущий момент данная информация не подтверждена родственниками журналиста или официальными лицами.Сергею Доренко было 59 лет. Он занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».