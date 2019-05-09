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День победы: Михаил Кылварт и Вадим Белобровцев в очереди к Бронзовому солдату
ФОТО

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ФОТО: limon.ee

9 мая, когда многие жители Эстонии празднуют День победы, корреспондент портала Limon.ee побывал на военном кладбище в Таллинне, где тысячи людей после рабочего дня несут цветы к подножию Бронзового солдата. 

Почтить память погибших во Второй мировой войне пришли мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев. Как и все жители, они с гвоздиками в руках отстояли большую очередь к памятнику. Возложили цветы. 

Смотрите фото! 

ФОТО: limon.ee

ФОТО: limon.ee

ФОТО: limon.ee

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