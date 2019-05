С Днем победы! Трогательные публикации российских звезд 9 мая (ФОТО, ВИДЕО)

Мои деды! Великие люди, подарившие мне возможность жить на этой земле! Хайбулин Наиль Набиевич и Жуков Михаил Иванович! Люблю! Горжусь! Помню! Передам своим детям и внукам мое безграничное почтение Вам, ваши фронтовые истории, ордена и медали! Подвиг ваш, навечно останется в наших сердцах! Никто не забыт, ничто не забыто! С великим праздником Победы! #9мая #деньпобеды

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on May 8, 2019 at 5:26pm PDT