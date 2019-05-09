С Днем победы! Трогательные публикации российских звезд 9 мая (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в России и в мире с размахом отмечают День победы. Многие российские знаменитости хоть и разъехались на майские праздники, о таком важном событии не забывают.
Публикации знаменитостей очень сильно отличаются, но все они искренние и душевные. С праздником вас, дорогие друзья!
Мои деды! Великие люди, подарившие мне возможность жить на этой земле! Хайбулин Наиль Набиевич и Жуков Михаил Иванович! Люблю! Горжусь! Помню! Передам своим детям и внукам мое безграничное почтение Вам, ваши фронтовые истории, ордена и медали! Подвиг ваш, навечно останется в наших сердцах! Никто не забыт, ничто не забыто! С великим праздником Победы! #9мая #деньпобеды
Мой дедушка и прадедушка моих сыновей -Сыров Николай Тимофеевич , который прошёл военный путь от границы Советского Союза (р Прут ) до Москвы и от Москвы до Берлина ! Имел множество ранений , был награждён -" Орденом Красной Звезды ", "Орденом Отечественной войны", медалью"За оборону Москвы " и многими другими наградами Спасибо Вам за нашу жизнь , за мирное небо !Всех с праздником , с Днём Победы ! С Великим праздником для всего российского и советского народа ! Никто не забыт , ничто не забыто ! Помним !Благодарны! Гордимся !We will always remember! Victory day ! #бессмертныйполк #NoMoreWar #никтонезабытничтонезабыто 🙏🏻
9 мая. Самый важный праздник «со слезами на глазах» 😔Мою историю вы знаете, мои предки воевали, бабушки и дедушки пережили блокаду😢 Этот день у нас есть сейчас, потому что наши родные и миллионы других советских людей сражались и погибали за то, чтобы сейчас у нас была возможность жить. 🙌🏻 И самая наша большая благодарность сражавшимся и победившим в этой жуткой войне и наша главная задача - оставаться людьми, становиться с каждым разом лучше, чище, умнее, добрее. Проживая хорошую жизнь мы автоматически благодарим наших предков за то, что они для нас сделали 🙏🏻 если бы они не победили, нас бы не было. Спасибо за жизнь и мирное небо над головой. 🕊 ❤️ Вечная память всем, кто уже не с нами 😔🙏🏻