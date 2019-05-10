Названы финалисты конкурса Chance: кто-то из них скоро станет эстонской суперзвездой

Портал Limon ранее публиковал статью о наборе участников на шоу. И вот, в прошедшую субботу, в культурном центре Lindakivi состоялся закрытый очный кастинг.

В апреле талантливые музыканты прислали более 50 заявок, из которых на очный кастинг была приглашена добрая половина. А вот и список тех, кто покорил жюри на очном кастинге и прошел в финальный этап, который состоится уже в эту субботу, 11 мая, в концертном зале VABA LAVA (Теллискиви, 60а-9).