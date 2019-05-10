Названы финалисты конкурса Chance: кто-то из них скоро станет эстонской суперзвездой

В течении всего апреля со всех уголков нашей страны местные музыканты присылали заявки на участие в конкурсе исполнителей Chance.
Портал Limon ранее публиковал статью о наборе участников на шоу. И вот, в прошедшую субботу, в культурном центре Lindakivi состоялся закрытый очный кастинг.
В апреле талантливые музыканты прислали более 50 заявок, из которых на очный кастинг была приглашена добрая половина. А вот и список тех, кто покорил жюри на очном кастинге и прошел в финальный этап, который состоится уже в эту субботу, 11 мая, в концертном зале VABA LAVA (Теллискиви, 60а-9).
Ищите знакомые имена! Вспоминайте знакомые лица!
1. Anny Ruzu. Город Таллин.
2. Денис Озеров. Город Таллин.
3. Denny. Город Таллин.
4. BlackPike. Город Таллин.
5. Margarita. Город Таллин.
6. Maria Reinas. Город Таллин.
7. Алина. Город Нарва.
8. Егор Грачёв. Город Нарва.
9. Георгий Иликаев. Город Нарва.
10. MJ (Marijka). Город Таллин.
11. Aleksandra. Город Kohtla-Jarve.
12. юнaя (Алина Юлдашкина). Город Таллин.
13. Катя Кудинская. Город Таллин.
14. Диана-Мария Штавбонько. Город Таллин.
15. Julija Matvejeva - Timeless Band. Город Таллин.
16. Etori & Beno. Город Таллин.
17. Ная. Город Таллин.
Напоминаем, что финальный этап конкурса Chance пройдет в субботу, 11 мая, в концертном зале VABA LAVA (Теллискиви, 60a-9).
Вход стоит 10 евро. Начало в 17:00. Приходите поддержать местные таланты!