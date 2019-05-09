Галерея: ТОП-7 невероятно красивых мест в Северной Эстонии, о которых мало кто знает

1. КАРЬЕР АЙДУ

Водный мир Айду – это уникальный искусственный ландшафт, созданный на месте бывшего карьера по добыче горючего сланца, где можно найти для себя занятия на воде, в воде и возле воды, а также организовать спортивные соревнования на высшем уровне.

ФОТО: Aidu.ee

ФОТО: Aidu.ee

2. ГЛИНТ ОНТИКА

Самый высокий в Эстонии до 55 метров над уровнем моря глинт Онтика как будто природная книга из камня, обнажающая перед смотрящим слои разных эпох. Лучше всего ты сможешь рассмотреть глинт с построенной на водопаде Валасте смотровой площадки или ознакомиться с уникальным глинтовым лесом, гуляя по созданной на побережье походной тропе.

ФОТО: www.visitestonia.com

ФОТО: www.visitestonia.com

3. ПОХОДНЫЙ МАРШРУТ МЫЗЫ КЛИНДИ САКА

Походный маршрут мызы Клинди Сака начинается от мызы Сака. Тропа длиной 3 километра проходит по верху глинта и вдоль моря. Вы увидите обрывистый берег, залежи синей глины, лес у основания обрывистого берега и ручей Кивисилла. Можно также забраться на бывшую наблюдательную башню погранохраны, откуда полюбоваться видом на море и видные в хорошую погоду острова Тютарсааред.

ФОТО: www.visitestonia.com

ФОТО: www.visitestonia.com

4. ПАРК ОРУ В ТОЙЛА

Создателем находящегося в красивейшей долине реки Пюхайыэ парка Ору и величественного дворца является Григорий Елисеев – один из богатейших купцов России в XIX веке. В 1935 году дворец и парк были куплены тремя эстонскими промышленниками и подарены президенту Пятсу в качестве летней резиденции. Дворец был полностью разрушен во время Второй мировой войны.

ФОТО: www.visitestonia.com

ФОТО: www.visitestonia.com

5. ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР И ПРОМЕНАД В СИЛЛАМЯЭ

В 2017 году На Приморском бульваре в Силламяэ завершился масштабный ремонт, рассматриваемый как первый этап реконструкции прибрежной зоны и открытия города морю.

Приморский бульвар - одна из самых привлекательных улиц Силламяэ, которую часто называют визитной карточкой города, в этом году подвергся тотальному ремонту, в ходе которых был вырублен целый парк деревьев, что вызвало шквал негодования в социальных сетях.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

6. ЗАМОК КАЛЬВИ

Замок Кальви имеющий длинную и интересную историю сегодня превратился в роскошную гостиницу. Он расположен в красивом прибрежном месте Северной Эстонии с очаровательным видом на море. Далеко от шоссе и шумного города, что дает вам возможность провести время в благоприятных условиях. В то же самое время всего 90 минут езды на машине и вы в Таллинне.

ФОТО: Kuremae.com

7. ПОХОДНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА «УЛЬЯСТЕ»

Походно-туристическая тропа «Ульясте» знакомит с озером Ульясте, болотными озерами и вековым лесом. Тропа начинается от стоянки, расположенной у подножия возведённого в XIX веке старого лесничества Сонда, от берега озера Ульясте. С востока озеро полукругом огибает высокая плоская гряда или хребет вала, по которому в основной части и проходит туристическая тропа, протяжённостью 3,8 километров.

Полезно знать: на берегу озера Ульясте расположены пляж с песчаной полосой, где при желании можно поплавать, и зона отдыха.

ФОТО: www.visitestonia.com