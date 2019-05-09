Галерея: ТОП-7 невероятно красивых мест в Северной Эстонии, о которых мало кто знает

Эстония - очень красивая страна, где для отдыха есть всё и даже больше. Иногда бывает красота там, где ее совсем не ждешь. И если про променад Силламяэ в нашем ТОПЕ многие могли слышать, то о некоторых других местах вы можете не знать...
1. КАРЬЕР АЙДУ
Водный мир Айду – это уникальный искусственный ландшафт, созданный на месте бывшего карьера по добыче горючего сланца, где можно найти для себя занятия на воде, в воде и возле воды, а также организовать спортивные соревнования на высшем уровне.
2. ГЛИНТ ОНТИКА
Самый высокий в Эстонии до 55 метров над уровнем моря глинт Онтика как будто природная книга из камня, обнажающая перед смотрящим слои разных эпох. Лучше всего ты сможешь рассмотреть глинт с построенной на водопаде Валасте смотровой площадки или ознакомиться с уникальным глинтовым лесом, гуляя по созданной на побережье походной тропе.
3. ПОХОДНЫЙ МАРШРУТ МЫЗЫ КЛИНДИ САКА
Походный маршрут мызы Клинди Сака начинается от мызы Сака. Тропа длиной 3 километра проходит по верху глинта и вдоль моря. Вы увидите обрывистый берег, залежи синей глины, лес у основания обрывистого берега и ручей Кивисилла. Можно также забраться на бывшую наблюдательную башню погранохраны, откуда полюбоваться видом на море и видные в хорошую погоду острова Тютарсааред.
4. ПАРК ОРУ В ТОЙЛА
Создателем находящегося в красивейшей долине реки Пюхайыэ парка Ору и величественного дворца является Григорий Елисеев – один из богатейших купцов России в XIX веке. В 1935 году дворец и парк были куплены тремя эстонскими промышленниками и подарены президенту Пятсу в качестве летней резиденции. Дворец был полностью разрушен во время Второй мировой войны.
5. ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР И ПРОМЕНАД В СИЛЛАМЯЭ
В 2017 году На Приморском бульваре в Силламяэ завершился масштабный ремонт, рассматриваемый как первый этап реконструкции прибрежной зоны и открытия города морю.
Приморский бульвар - одна из самых привлекательных улиц Силламяэ, которую часто называют визитной карточкой города, в этом году подвергся тотальному ремонту, в ходе которых был вырублен целый парк деревьев, что вызвало шквал негодования в социальных сетях.
6. ЗАМОК КАЛЬВИ
Замок Кальви имеющий длинную и интересную историю сегодня превратился в роскошную гостиницу. Он расположен в красивом прибрежном месте Северной Эстонии с очаровательным видом на море. Далеко от шоссе и шумного города, что дает вам возможность провести время в благоприятных условиях. В то же самое время всего 90 минут езды на машине и вы в Таллинне.
7. ПОХОДНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА «УЛЬЯСТЕ»
Походно-туристическая тропа «Ульясте» знакомит с озером Ульясте, болотными озерами и вековым лесом. Тропа начинается от стоянки, расположенной у подножия возведённого в XIX веке старого лесничества Сонда, от берега озера Ульясте. С востока озеро полукругом огибает высокая плоская гряда или хребет вала, по которому в основной части и проходит туристическая тропа, протяжённостью 3,8 километров.
Полезно знать: на берегу озера Ульясте расположены пляж с песчаной полосой, где при желании можно поплавать, и зона отдыха.