«Стала такой развратной»: 17-летняя звезда «Папиных дочек» ошарашила признанием

По словам девушки, из-за известности она часто попадает в неприятные ситуации. Бестактные поклонники порой доставляют ей дискомфорт. Незнакомцы иногда хватают ее, «запрыгивают на плечи» и тащат фотографироваться. После знаменитость для примера рассказала случай вопиющей наглости.

«Мы сидели с друзьями, ели в «Макдоналдсе». Какая-то женщина подошла, спросила, можно ли сфотографироваться. Я не успела открыть рот, чтобы ответить, а она уже отодвинула всех моих друзей, освободила стол от еды, переставила поднос и говорит: «Все, фотографируйте меня, я готова». А то, что я не сказала, что я готова – это неважно», – с улыбкой говорит звезда «Папиных дочек».

Екатерина отметила, что давно нигде не снимается, однако интерес к ее персоне не пропадает – она часто становится героиней светской хроники. Звезда считает, что этому способствуют фейки в соцсетях.

По словам девушки, фото с ее настоящего Instagram воруют страницы-клоны. «Они постоянно берут мои фотографии и постят их с какими-то своими мыслями, своими приписками к этим фотографиям», – ошарашила признанием Старшова, добавив, что многие СМИ и публичные порталы ссылаются именно на фейковые аккаунты.

«Меня это так напрягает. Я выкладываю в интернет какие-то фотографии, где я на пляже в купальнике – это вызывает такие споры вокруг меня: «О боже, девочка выросла, стала такой развратной». Что? Я вообще не хочу, чтобы на это кто-то смотрел», – рассказала Екатерина YouTube-проекту «Нежный редактор».