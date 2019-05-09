Татьяну Васильеву заставили отдать бешеные деньги за встречу с внуками

Хотя суд встал на сторону Васильевой, Анастасия не выполняла его решений. Компромисса удалось добиться лишь недавно. После развода c Филиппом Анастасия осталась без жилья в Москве и настаивала, чтобы ей купили квартиру в столице. Васильева очень соскучилась по внукам и решила закончить все ссоры.

Таким образом, у артистки просто не было выбора: когда речь идет о самых любимых, не жалко ничего... Хоть Васильева и говорит, что цена оказалась не так велика, но всем известно, что жилье в российской столице стоит бешеных денег. «Да, я купила квартиру в Москве, как хотела бывшая невестка. Пока это однокомнатная квартира. Оформила ее не на Настю, а на внуков. За это бывшая невестка разрешила мне видеться с детьми. Теперь на каждые каникулы они приезжают к нам в Москву. Вот сейчас на весенние каникулы с нами», цитирует Васильеву сайт «Комсомольская правда».