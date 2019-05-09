Как чаще всего обманывают туристов: эксперты раскрыли главные уловки

Туристическая ассоциация ABTA (Action Fraud и Get Safe Online) опубликовала отчет, в котором указывается, что количество обманутых мошенниками туристов за 2018 год выросло на 14%. Финансовые потери жертв аферистов составили около семь миллионов фунтов стерлингов (240,4 млн грн), в среднем 1380 фунтов стерлингов (47,4 тыс. грн) на одного пострадавшего, сообщает The Sun.

Эксперты определили три главных способа обмана путешественников: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.

Паломнические туры

Нередко путевки для паломников предлагаются турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации, говорят эксперты. При этом они завышают стоимость, ссылаясь на специфику тура.

Бронирование жилья

Мошенники предлагается отдыхающим оплатить отпуск на вилле, которая либо не существует, либо сдается от имени владельца, не имеющего никакого отношения к сделке. При этом часто сайты, на которых мошенники предлагают путешественникам дома в аренду, выглядят очень реалистично и даже содержат отзывы клиентов. Туристы переводят деньги, не подозревая, что будут обмануты.

Авиабилеты