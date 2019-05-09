Альбина Джанабаева без макияжа ужаснула народ

Певица Альбина Джанабаева со своим супругом Валерием Меладзе проводит майские праздники в Италии. Семейная пара редко демонстрирует совместные фотографии. Дело в том, что после того, как Меладзе со скандалом бросил свою прошлую жену, многие критикуют за это именно Джанабаеву. Однако на этот раз звезды сделали исключение и опубликовали несколько совместных снимков. На одном из них экс-«ВИА Гра» предстала без макияжа.
Как следует из подписи, фотография была сделана в одном из миланских ресторанов. Внешность Альбины Джанабаевой сразу стала предметом обсуждения. Мнения по этому поводу разделились. Некоторые пользователи Интернета певицу раскритиковали, сравнив с жабой. «Вы без мейка, что ли?! Без мейка не выходите на улицу!»,«В каком месте она красивая? Жаба старая», «Старуха-гадина», «Страшная — жуть!» — написали некоторые подписчики. Другие, напротив, похвалили Джанабаеву. «Альбина хороша без макияжа!», «Напишу банальность, но не могу удержаться: Альбина, какая вы чудесная без макияжа!», — высказали мнение комментаторы.