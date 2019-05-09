Альбина Джанабаева без макияжа ужаснула народ

Певица Альбина Джанабаева со своим супругом Валерием Меладзе проводит майские праздники в Италии. Семейная пара редко демонстрирует совместные фотографии. Дело в том, что после того, как Меладзе со скандалом бросил свою прошлую жену, многие критикуют за это именно Джанабаеву. Однако на этот раз звезды сделали исключение и опубликовали несколько совместных снимков. На одном из них экс-«ВИА Гра» предстала без макияжа.