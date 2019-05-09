Катя IOWA и Natan споют вместе с участниками шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Не пропустите в эту субботу, 11 мая, второй концерт шоу, в котором станут известны имена лидеров первого зрительского голосования в командах Black Star и «Газгольдер», и имена участников, которым придется покинуть проект. Также в выпуске вас ждут:

– Необычные дуэты участников шоу с Катей IOWA и Natan;

– Появление одного крайне неравнодушного приглашенного члена жюри;

– «ТАНЦЫ» приходят в «ПЕСНИ»: на одной сцене с участниками проекта Ульяна Пылаева и Софа.

С каждым выпуском участники все больше раскрываются для зрителей как обычные люди со своими эмоциями, слабостями и историями. Кого Тимати назовет фаворитом этого сезона? На чьи концерты продюсеры готовы пойти уже сейчас? И чьи треки чаще всего шазамят?

В предыдущем выпуске свой шанс остаться в шоу получила REDGI – участница, которую вернули зрители. Удастся ли ей удивить Басту и продолжить борьбу в его команде?

Смотрите шоу «ПЕСНИ» в эту субботу в 20.00 на ТНТ!