Названа группа, которая выступит в Таллинне на концерте по случаю Дня матери

Районные управы Пыхья-Таллинна и Кесклинна приглашают всех мам и бабушек с семьями на бесплатный праздничный концерт, который пройдет в воскресенье, 12 мая в 15.00 в центре культуры «Сальме». Вместе с известным ансамблем Curly Strings на сцену выйдет детский хор из вокальной студии Taisi.

«На концерте ко Дню матери детская искренность воспитанников вокальной студии Taisi соединится с запоминающимися мелодиями и интенсивной исполнительской манерой ансамбля Curly Strings. Надеюсь, нас ждут незабываемые впечатления», - сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

По ее словам, два района успешно сотрудничают в рамках различных проектов – в качестве примера можно привести Киноклуб для пожилых. Организация совместного концерта – попытка расширить это сотрудничество.

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет также позитивно оценил сотрудничество двух управ.