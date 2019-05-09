Названа группа, которая выступит в Таллинне на концерте по случаю Дня матери

На праздничном концерте ко Дню матери, совместно организованном управами районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн, выступит известный эстонский ансамбль Curly Strings.
Районные управы Пыхья-Таллинна и Кесклинна приглашают всех мам и бабушек с семьями на бесплатный праздничный концерт, который пройдет в воскресенье, 12 мая в 15.00 в центре культуры «Сальме». Вместе с известным ансамблем Curly Strings на сцену выйдет детский хор из вокальной студии Taisi.
«На концерте ко Дню матери детская искренность воспитанников вокальной студии Taisi соединится с запоминающимися мелодиями и интенсивной исполнительской манерой ансамбля Curly Strings. Надеюсь, нас ждут незабываемые впечатления», - сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.
По ее словам, два района успешно сотрудничают в рамках различных проектов – в качестве примера можно привести Киноклуб для пожилых. Организация совместного концерта – попытка расширить это сотрудничество.
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет также позитивно оценил сотрудничество двух управ.
«Этот концерт – дань уважения ко всем матерям и еще одна возможность хорошо провести День матери с семьей. Поскольку граница между двумя районами местами условная, мы решили провести этот концерт в центре культуры Сальме», - сказал старейшина Кесклинна.