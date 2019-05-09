Трепещите, мужчины! Алина Загитова опубликовала фото в бикини

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова отправилась отдыхать на один из зарубежных курортов. У спортсменки был очень сложный сезон, поэтому перед новыми испытаниями ей просто необходимо восстановить силы. На страничке поклонников фигуристки в Instagram появились фотографии спортсменки с отдыха, рассказывает МК.