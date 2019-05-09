Чт, 9.05.2019
«Вылитый Путин»: фото сына Кабаевой бурно обсуждают в соцсетях СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Трепещите, мужчины! Алина Загитова опубликовала фото в бикини

Трепещите, мужчины! Алина Загитова опубликовала фото в бикини

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алина Загитова

ФОТО: Instagram

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова отправилась отдыхать на один из зарубежных курортов. У спортсменки был очень сложный сезон, поэтому перед новыми испытаниями ей просто необходимо восстановить силы. На страничке поклонников фигуристки в Instagram появились фотографии спортсменки с отдыха, рассказывает МК.

На одном из снимков она запечатлена в бикини в бассейне с коктейлем. На лице фигуристки видна улыбка. На следующей фотографии она направляется в свой номер в отеле.

Алина Загитова

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ