Трепещите, мужчины! Алина Загитова опубликовала фото в бикини

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова отправилась отдыхать на один из зарубежных курортов. У спортсменки был очень сложный сезон, поэтому перед новыми испытаниями ей просто необходимо восстановить силы. На страничке поклонников фигуристки в Instagram появились фотографии спортсменки с отдыха, рассказывает МК.
На одном из снимков она запечатлена в бикини в бассейне с коктейлем. На лице фигуристки видна улыбка. На следующей фотографии она направляется в свой номер в отеле.