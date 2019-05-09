Как узнать, безопасна ли еда, срок годности которой исчезает?

Твердые сыры

Когда товар залеживается на полке, недобросовестные продавцы пытаются замаскировать просроченный продукт. Если у вас появилось подозрение, то нелишне будет внимательно рассмотреть и упаковку, и сам продукт:

на упаковке должна быть только одна этикетка со сроком хранения. Если же их несколько, и они наклеены одна на другую, то перед вами просроченный продукт;

внимательно рассмотрите сыр: на нем не должно быть белого налета и плесени;

можно надавить пальцем на кусочек сыра. Если появится вода - товар просрочен. Если соблюдать оптимальный режим хранения продукта и хранить его правильно, то в холодильнике сыр может сохранить вкус и качество довольно долго:

твердые и полутвердые сорта продержатся 10 дней;

рассольные, мягкие и с плесенью «проживут» около трех-четырех дней;

есть сыры ( Бри, Рокфор), которые надо вынимать ненадолго из холодильника раз в два-три дня, чтобы «подышали». Тогда они сохранятся неделю.

Хлебобулочные изделия

Когда хлеб самого высшего качества — это видно сразу. Пропеченная корочка, гладкая поверхность, невероятный аромат и мягкость. Никаких подгорелостей. Выпечка без пустот и равномерная.

Если она хранится не правильно, то либо усыхает, либо покрывается плесенью. Такой продукт может оказаться опасным к потреблению.

Если покупка вызывает сомнения, то нужно присмотреться к следующим критериям качества хлеба:

корка должна быть равномерной, без сожженных сторон. На вид глянцевая, даже с блеском;

мякиш не должен крошиться или быть слишком твердым;

поверхность должна быть ровной, без трещин;

запах должен быть приятным.

Картофель

Это по сроку годности долгоиграющий продукт, хранится от 6 до 9 месяцев в сухом прветриваемом помещении. Картофель не нужно хранить в холодильнике, лучше в ящике на полу.

Если картофель сгнил, сморщился и т. д., то его стоит выбросить. В испорченном продукте нет полезных веществ и витаминов. Употребление просроченного овоща чревато расстройством желудочно-кишечного тракта и отравлением.

Признаки просроченного картофеля: зеленая кожура, морщинистость, отростки (более 2 на одном овоще), водянистость, чернота внутри, наличие гнили.

Варенье

Самые оптимальные показатели для варенья – от +5 до +20 градусов. В таком случае оно сможет храниться максимальное количество времени и находиться в отличном состоянии.

Если не соблюдать температурный режим, то срок хранения варенья значительным образом уменьшается. Не стоит также держать варенье в сильном холоде, ведь в таком случае оно наверняка засахарится и испортится. И лучше всего хранить варенье в темном и сухом месте. Если варенье засахарилось, ему можно вернуть прежний вид – прокипятить его, добавив немного воды.

Можно просто нагреть банку в кипящей воде, сахар таким образом тоже растворится. Если в банках появилась плесень, их лучше выбросить.

Крупы

При покупке крупы в магазине и перед употреблением в пищу нужно внимательно оценивать визуально качество крупы. Посторонний запах или внешний вид должен насторожить покупателя.

Зараженность крупы вредителями хлебных запасов не допускается, так как их продукты жизнедеятельности портят ее вкус и запах. Цвет должен быть однотонным, типичным для вида крупы.

Вкус свежей крупы слегка сладковатый. Запах должен быть свойственен виду крупы. И производители, и продавцы, при расфасовке обязательно должны указывать дату фасования и срок годности.

Цельные зерновые хранятся около двух лет, а дробленые или молотые в муку — всего 2-3 месяца.

Крупу хранят в сухих прохладных помещениях с температурой не выше + 18 С. Зимой крупу можно промораживать, что способствует более длительному сохранению качества крупы.

Кулинария

Покупателям отдела «Кулинария» стоит быть внимательными, так как именно здесь недобросовестные магазины незаконно «продлевают» жизнь пищевым товарам.

Например, списанное мясо перемалывают в фарш для пирожков, колбасой и сыром украшают пиццу. В кондитерском производстве встречается переработка карамели, не реализованной магазинами.

С особой тщательностью следует подходить к покупке готовых салатов. При их изготовлении используется ручной труд, что усугубляет ситуацию за счет обсеменения микроорганизмами с рук и органов дыхания персонала.