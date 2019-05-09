18+! Самый сексуальный Stand Up комик России едет в Таллинн

Наталья Краснова выступит в столичном Coca-Cola Plaza уже 15 июня.

В своих стендапах Наташа рассказывает всю правду об отношениях, мужчинах, женщинах, их бесконечно борьбе и бесконечной глупости. Она раскроет многие женские секреты: как в 38 выглядеть на 37, расскажет кто такой идеальный мужчина и куда он исчезает, когда вы протрезвеете, расскажет с кем нужно ходить на свидания, чтобы потом не ходить к дерматологу. Ну и конечно, посмеется вместе с вами над вашими проблемами.

Наташа Краснова - популярный комик, сценарист, блогер, актриса. Самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала Maxim, победительница Comedy Battle (ТНТ), участница многих телевизионных и интернет шоу.

Ее книга «Бывшие» разлетелась тиражом более двухсот тысяч экземпляров.

Стендап Наташи Красновой – это больше, чем просто выступление, это интерактивный театр, в котором ты не просто наблюдатель, а скорее старый друг, с которым всегда есть что обсудить.

15 июня Наталья Краснова в iSense зале кинокомплекса Coca-Cola Plaza. Начало в 20:00. Билеты в кассах Piletilevi и Coca-Cola Plaza (для членов клуба Forum Cinemas действует скидка). Официальная страница мероприятия ЗДЕСЬ!