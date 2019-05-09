18+! Самый сексуальный Stand Up комик России едет в Таллинн
Может ли секс быть смешным? Конечно! Если об этом расскажет самый сексуальный Stand up комик России Наталья Краснова.
Наталья Краснова выступит в столичном Coca-Cola Plaza уже 15 июня.
В своих стендапах Наташа рассказывает всю правду об отношениях, мужчинах, женщинах, их бесконечно борьбе и бесконечной глупости. Она раскроет многие женские секреты: как в 38 выглядеть на 37, расскажет кто такой идеальный мужчина и куда он исчезает, когда вы протрезвеете, расскажет с кем нужно ходить на свидания, чтобы потом не ходить к дерматологу. Ну и конечно, посмеется вместе с вами над вашими проблемами.
Наташа Краснова - популярный комик, сценарист, блогер, актриса. Самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала Maxim, победительница Comedy Battle (ТНТ), участница многих телевизионных и интернет шоу.
Ее книга «Бывшие» разлетелась тиражом более двухсот тысяч экземпляров.
Стендап Наташи Красновой – это больше, чем просто выступление, это интерактивный театр, в котором ты не просто наблюдатель, а скорее старый друг, с которым всегда есть что обсудить.
15 июня Наталья Краснова в iSense зале кинокомплекса Coca-Cola Plaza. Начало в 20:00. Билеты в кассах Piletilevi и Coca-Cola Plaza (для членов клуба Forum Cinemas действует скидка). Официальная страница мероприятия ЗДЕСЬ!
Внимание! Для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает два билета на выступление Наташи Красновой. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы назовем в следующую пятницу, 17 мая. Удачи!