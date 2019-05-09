Полный трэш: самые провальные образы на Met Gala 2019

В понедельник в Метрополитен-музее состоялось одно из самых важных событий в индустрии моды — Бал Института костюма Met Gala 2019. Каждый год звезды появляются на мероприятии в самых неожиданных образах. И этот год не стал исключением. Только вот пока наряды одних знаменитостей хвалили, то других – критиковали в пух и прах. В надежде выделиться и запомниться некоторые селебрити выбрали очень странные наряды, за что услышали множество нелестных комментариев в свой адрес.