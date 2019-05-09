Жена Мамаева отреагировала на приговор мужу

— Это был один из самых сложных дней, — написала она в своём аккаунте в Instagram.

Напомним, приговор был вынесен в связи с инцидентом, который произошёл 8 октября 2018 года. В тот день, отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев устроили сразу две драки: сначала избили водителя телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове.