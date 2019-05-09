Поклонники запустили флешмоб в поддержку дочери Алсу

Скандальная победа дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» не дает покоя хейтерам уже несколько недель. В Сети до сих пор обсуждают итог голосования, который, по их мнению, был проплачен родителями маленькой певицы.

Поклонники Микеллы не остались в стороне и решили ответить всем недоброжелателям. Им надоела травля Абрамовой, которая не прекращается даже после оглашения результатов проверки, поэтому они решили запустить флешмоб в поддержку начинающей звезды. Под хештегами #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу пользователи публикуют посты со словами поддержки девочки. Многие пишут, что желают ей и ее маме счастья, и просят не останавливаться на достигнутом, другие ждут новый музыкальный альбом и дуэт Алсу с дочерью.

«Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу, выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами», — написали на одной из страничек.

Алсу с дочерью // Фото: Instagram

Напомним, многие зрители остались недовольны победой Микеллы Абрамовой, после чего в Сети началась настоящая травля юной певицы и ее родителей. Так, проверить итоги голосования призывал Валерий Меладзе, Дмитрий Нагиев и другие отечественные знаменитости. Кроме того, Светлана Лобода и Алла Пугачева на следующий день после финала позвали участников шоу на дружеское чаепитие, где вручили им премии «Звезда Аллы». Но Микеллы среди них не было.

Сами Абрамова и Алсу никак не отреагировали на произошедшее. Они отключили возможность комментирования в социальных сетях и не общаются с журналистами. Но несколько дней назад помощница певицы Нина Пономарева решила вступиться за девочку.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено», — возмутилась женщина.

Она добавляет, что команда не была уверена в победе, поэтому даже не готовила финальную песню. Ее также удивляет поведение большинства людей, которые пишут гадости, угрозы, обвинения, в том числе и от коллеги по работе. «Все из-за простой победы ребенка, который мечтал об этом проекте с пяти лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, занимается, поет, танцует, спит и видит себя на сцене», — написала Пономарева.