Пользователи соцсетей раскритиковали фигуру Натальи Подольской
36-летняя Наталья Подольская поделилась отпускными кадрами. Певица отдыхает на Маврикии вместе с 51-летним мужем Владимиром Пресняковым и трехлетним сыном Артемием, пишет Cosmo.
На снимках звездная семья позирует на берегу Индийского океана. Наталья выбрала для пляжной фотосессии голубой раздельный купальник.
Поклонники обратили внимание на фигуру Подольской. Многие заявили, что жена артиста«слишком худая». Наталья ответила на критику.
«Судя по комментариям, фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашелся… Все люди разные и прекрасные», — отметила жена музыканта.