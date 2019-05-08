Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле

Большинство поклонников отметили, что на фото Кристина удивительно похожа на свою коллегу, 65-летнюю Лайму Вайкуле, а некоторые и вовсе не узнали артистку. «На Лайму тут похожа. Кровь общая прибалтийская. Красивая очень», «Я думала, на фото Лайма Вайкуле», «Вылитая Лайма», «Не узнать, думал, Вайкуле», «Вы на этом фото похожи на Лайму Вайкуле», «Очень похожа на Лайму», — написали они.