Чт, 9.05.2019
Как вам такое? Жители Эстонии возмущены сексистской рекламой Pakendikeskus СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле

Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Лайма Вайкуле и Кристина Орбакайте

ФОТО: Instagram

47-летняя Кристина Орбакайте отдыхает в Италии. В инстаграме певица опубликовала фото, на котором запечатлена после подъема на гору Монте-Соларо — высшую точку острова Капри, пишет lady.mail.ru.

Большинство поклонников отметили, что на фото Кристина удивительно похожа на свою коллегу, 65-летнюю Лайму Вайкуле, а некоторые и вовсе не узнали артистку. «На Лайму тут похожа. Кровь общая прибалтийская. Красивая очень», «Я думала, на фото Лайма Вайкуле», «Вылитая Лайма», «Не узнать, думал, Вайкуле», «Вы на этом фото похожи на Лайму Вайкуле», «Очень похожа на Лайму», — написали они.

Смотрите и сравнивайте: похожи ли?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ