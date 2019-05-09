Эстония вошла в ТОП стран, которым распад СССР больше всего пошел на пользу

Азербайджан

После распада Советского Союза Азербайджан перешел к рыночной экономике. После многочисленных экономических реформ и подписания нефтяного контракта экономика государства скакнула вверх.

Баку ФОТО: Firuz Mukhtarov / PantherMedia / Firuz Mukhtarov

Особого внимания заслуживает внешний вид страны. С течением времени все меньше в Азербайджане что-то напоминает об СССР. Потрясающий Баку удивляет своих гостей переплетением современной архитектуры и старинными зданиями, которые дополняют друг друга и смотрятся весьма гармонично, несмотря на то, что это разные эпохи.

Также популярен пляжный отдых в Баку, который привлекает туристов чистотой пляжей, мягким климатом и невероятными видами.

Туркменистан

В этой стране молодежь возможно уже и не помнит о существовании СССР. После распада Туркменистан стал, пожалуй, самой богатой и развивающейся страной.

Ашхабат ФОТО: Michal Knitl / PantherMedia / Michal Knitl

Попасть в эту Азиатскую сказку не так-то просто. Туркменистан - самая закрытая бывшая советская страна. Города перестроены до неузнаваемости, один Ашхабад – это целое произведение искусства. Его белоснежная архитектура в таком количестве, встречается, пожалуй, только здесь.

Визу в эту прекрасную страну получить весьма сложно, но возможно. Ее достопримечательности необычные, а некоторые пугающие. Если все же Вы решились увидеть белоснежны Ашхабад, огненные «крепости» (Янги-Кала) или одно из самых страшных мест мира «Врата ада» (Дарваз), то обязательно стоит посетить Туркменистан. Впечатлений будет масса.

Казахстан

Казахстан – страна, которая обладала мощнейшим ядерным потенциалом в мире. Но отказалась от ядерного оружия ради мира. Страна обладает заметными запасами природных ресурсов и минерального сырья.

Нур-Султан ФОТО: Igor Zhorov / PantherMedia / Igor Zhorov

Сейчас Казахстан – одна из самых процветающих стран на постсоветском пространстве. Столица Казахстана – Нур-Султан своим центром не уступает высоткам Абу-Даби. А замечательная природа страны, еще один бонус для туристов. Всего за считанные годы, Казахстан превратился в современное государство, со своей историей.

Эстония

Эстония выходила одной из первых из СССР, это та страна, которая хотела этого и ни капли не сожалеет. После выхода они получили желаемую свободу действий.

Таллинн, Старый город ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

После вступления в Евросоюз Эстония окончательно перестала вспоминать о временах Советского Союза. О том времени напоминают лишь немногочисленные строения тех времен, истории города и немногочисленные музеи.