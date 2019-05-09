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  • «Что с ней?»: изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать

«Что с ней?»: изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать

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Оксана Федорова

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Пользователи Сети заподозрили телеведущую в злоупотреблении антивозрастными процедурами. Многие считают, что Оксана Федорова слишком усердно избавляется от морщинок, пишет Дни.ру.

Телезвезда опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узнали поклонники. Они раскритиковали внешний вид Оксаны Федоровой.

Фолловеры гадают, что послужило причиной такого спорного результата: филлеры, пластические операции или даже просто фотофильтры.

Фанаты подметили, что у бывшей королевы красоты изменились формы носа, губ и овал лица. "Зачем себя портить?", "Раньше было лучше... Оксана, остановись!", "Личико испорчено", "С лицом что-то нахимичили", "Что с ней? Надутая стала", "Оксана, что с Вами? Вас что, пчелы покусали?", "Зачем себя портить уколами?" – высказались подписчики.

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