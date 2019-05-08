Богиня! Полуголая звезда «Уральских пельмений» Юлия Михалкова потрясала фанатов «горячим» фото

«Со мной сложно поссориться! Такой вот факт! Я часто стараюсь любую неприятную ситуацию перевести в шутку, облегчить, подшутить! Правда!» - написала Юлия Михалкова, добавив, что так ей легче жить.

Подписчики звезды оценили ее снимок, восхитившись, в первую очередь, длинными ногами, многие назвали ее «богиней».