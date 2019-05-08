Ср, 8.05.2019
«Трудно поверить, что Альбина не спаслась»: подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Богиня! Полуголая звезда «Уральских пельмений» Юлия Михалкова потрясала фанатов «горячим» фото

Богиня! Полуголая звезда «Уральских пельмений» Юлия Михалкова потрясала фанатов «горячим» фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова удивила своих подписчиков откровенным снимком в Instagram.

В кадре актриса позирует сидя на белом дизайнерском кресле с распущенными волосами. На ее ногах красуются красные полусапожки. При этом она облачена в розовое боди с длинными рукавами и прозрачный пластиковый плащ. Больше всего на этом снимке бросаются в глаза ее длинные идеальные ноги.

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

«Со мной сложно поссориться! Такой вот факт! Я часто стараюсь любую неприятную ситуацию перевести в шутку, облегчить, подшутить! Правда!» - написала Юлия Михалкова, добавив, что так ей легче жить.

Подписчики звезды оценили ее снимок, восхитившись, в первую очередь, длинными ногами, многие назвали ее «богиней».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ