Богиня! Полуголая звезда «Уральских пельмений» Юлия Михалкова потрясала фанатов «горячим» фото

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова удивила своих подписчиков откровенным снимком в Instagram.
В кадре актриса позирует сидя на белом дизайнерском кресле с распущенными волосами. На ее ногах красуются красные полусапожки. При этом она облачена в розовое боди с длинными рукавами и прозрачный пластиковый плащ. Больше всего на этом снимке бросаются в глаза ее длинные идеальные ноги.
«Со мной сложно поссориться! Такой вот факт! Я часто стараюсь любую неприятную ситуацию перевести в шутку, облегчить, подшутить! Правда!» - написала Юлия Михалкова, добавив, что так ей легче жить.
Подписчики звезды оценили ее снимок, восхитившись, в первую очередь, длинными ногами, многие назвали ее «богиней».