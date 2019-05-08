Видео: пассажиров сгоревшего в Шереметьево «суперджета» убило открытое окно в кабине пилотов

После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня
Представители СКР и сотрудники Росавиации рассказали о роковых ошибках, допущенных членами экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ-100. По словам специалистов, не последнюю роль в стремительном распространении пламени по салону самолета сыграли оставшиеся работать после посадки двигатели и открытое окно в кабине летчиков.
По мнению экспертов, открытое оконо в кабине поспособствовало усилению тяги воздуха и привело развития скорости горения. Соответствующие сведения подтвердили также в Росавиации. Горение мог усилить и тот факт, что летчики оставили работать двигатели сразу после посадки самолета.
«Двигатели работали до того момента, пока их не потушили», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее пассажир Олег Молчанов заявил, что «Сухой Суперджет» сгорел «как пластиковый стаканчик». «Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта. После 12-го ряда почти никто не выжил», - рассказал выживший пассажир.
Ранее издание The Bell писало о том, что версия об ошибках пилотов указывает на глобальные проблемы в общей системе российской авиации. В частности, по безопасности полетов Россия отстала даже от стран Африки: по статистике IATA за 2018 год, число тяжелых летных происшествий в странах СНГ для реактивных лайнеров на 1 млн полетов составило 1,19, что является самым высоким показателем в мире.