Видео: пассажиров сгоревшего в Шереметьево «суперджета» убило открытое окно в кабине пилотов

Представители СКР и сотрудники Росавиации рассказали о роковых ошибках, допущенных членами экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ-100. По словам специалистов, не последнюю роль в стремительном распространении пламени по салону самолета сыграли оставшиеся работать после посадки двигатели и открытое окно в кабине летчиков.

«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», - цитирует РБК источник в СК РФ.

По мнению экспертов, открытое оконо в кабине поспособствовало усилению тяги воздуха и привело развития скорости горения. Соответствующие сведения подтвердили также в Росавиации. Горение мог усилить и тот факт, что летчики оставили работать двигатели сразу после посадки самолета.

«Двигатели работали до того момента, пока их не потушили», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пассажир Олег Молчанов заявил, что «Сухой Суперджет» сгорел «как пластиковый стаканчик». «Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта. После 12-го ряда почти никто не выжил», - рассказал выживший пассажир.