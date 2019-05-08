Ср, 8.05.2019
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  • Стало известно, что нашли в крови покойного вокалиста The Prodigy

Стало известно, что нашли в крови покойного вокалиста The Prodigy
Это шок для всех!

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Кит Флинт

ФОТО: PA Pictures/Goff Photos/Reuters/EPA/Scanpix

Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс 4 марта.

В крови покойного вокалиста The Prodigy Кита Флинта обнаружены кокаин, алкоголь и кодеин, сообщает РИА Новости.

«По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина», — следует из материалов дела, которое рассматривалось 8 мая в коронерском суде графства Эссекс.

При этом следствие не смогло установить точные обстоятельства гибели 49-летнего лидера культовой группы. Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй заявила, что не видит доказательств тому, что Кит Флинт мог покончить с собой.

«Я бы предположила самоубийство. Однако, принимая во внимание все материалы дела, я не вижу достаточно доказательств для этого… Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым», — сказала Кэролайн Бизли-Мюррэй.

Несмотря на то что близкие вокалиста The Prodigy и администратор коллектива были проинформированы о дате слушаний, на процесс никто не пришел.

4 марта Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что вокалист покончил с собой.

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