Психология подарков: что дарит неуверенный в себе человек

Принимать подарок - означает идти на контакт, вступать в определенные отношения с дарителем. Адекватной реакцией на подарок будет принятие вещи, благодарность и ответный жест. То есть в этом случае, это все равно взаимообмен. Эмоциями и подарками.

Подарок всегда имеет две составляющие - эмоциональную и прагматичную. Эмоциональная: проявление искренних чувств, любви, желание сделать приятное. Прагматичная: самоутверждение, желание приблизить человека или почувствовать свою власть.

Иногда люди дарят подарок в тот момент, когда хотят загладить за собой вину. Тем самым они хотят наладить отношения. Но психологи не рекомендуют использовать эту цепочку. Правильнее сначала помириться, а затем подарить подарок.

Именно поэтому многие красивые букеты оказываются в мусорном ведре, кольца бывают выброшены в море, а новые гаджеты разбиты о стену. Человек не готов отпустить ситуацию и простить. Именно поэтому нужно сначала разбираться в проблеме, а только потом делать приятные жесты.

Что дарят неуверенные в себе люди?

1. Сертификаты

Преподнося в подарок праздничные сертификаты на услуги или покупки, человек снимает с себя проблему выбора. Такие подарки, как правило, редко кому нравятся, ведь люди воспринимают это как равнодушные и безликие действия. На самом деле за таким подарком может скрываться неуверенность и страх перед выбором, страх ошибиться с подарком, показать себя с определенной стороны и вообще показать свой выбор. То есть человек стесняется проявить свои вкусы, свое мнение и фантазию.

2. Глупые и ненужные подарки или ничего.

Человек, который никогда не дарит подарки или дарит только ерунду, тщательно скрывает свою ранимую душу за маской пофигизма (или принципов). Очень возможно, что в детстве этого человека воспитывали с осознанием того, что он не может принести радость. Его ругали за любые мелочи и вечно приговаривали, какой он безрукий, глупый, ни на что не годный.

Теперь такой человек страшится взять на себя ответственность и выбрать подарок другому, потому что страшно боится разочаровать своим выбором.

3. Чрезмерно роскошные подарки

Если человек постоянно дарит невероятно дорогие подарки, он ставит людей в неловкое положение. Ведь этим самым он намекает на отдачу, которая, по всей видимости, должна быть такой же непомерной.