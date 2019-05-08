У каждого знака Зодиака есть два лица. А какое у вас?

Интересно, что для некоторых людей один и тот же человек может быть идеалом, а для других - кошмаром. Так каковы две крайние грани каждого из знаков Зодиака? Ответы предлагает zen.yandex.ru.

Весы

Положительные стороны: люди, рожденные под знаком Весов, деликатны, слегка себе на уме и витают в облаках. Они восхищаются своей индивидуальностью и образом существования. Они очень любимы, и им нравятся другие люди. Они не любят споры и конфликты и поэтому стремятся разрешить их как можно скорее. Они прирожденные посредники, нежные и спокойные.

Отрицательные: Весы часто меняют свое мнение. Это нестабильно и вносит неразбериху в жизнь самих Весов и в жизнь окружающих. Весы легко отступают от уже принятых решений. Это может быть невыносимым. Весы избегают конфронтации, они просто убегают в трудных ситуациях. У них нереальный подход к жизни, и когда они сталкиваются с реальностью, то реагирует очень эмоционально.

Скорпион

Положительные стороны: люди, рожденные под знаком Скорпиона, очень умны и обладают отличным чувством юмора. Это чрезвычайно независимые люди, которые преуспевают практически в любой сфере деятельности. Скорпионы надежны, они отличные друзья. Для близких людей они могут сделать все, что угодно. Они последовательно стремятся к достижению своей мечты и целей.

Отрицательные: Скорпионы - хорошие друзья, но и лучшие враги. Как только их кто-то обидит, нет силы, которая заставила бы их не мстить. Тогда они становятся злыми и мстительными. Вы можете быть уверены: они обязательно отомстят. Их реакции непредсказуемы.. Они готовы на все в целях самообороны.

Стрелец

Положительные стороны: люди, рожденные под знаком Стрельца, полны жизни, счастья и энергии. Они легко вступают в контакт и имеют очень широкий круг друзей. Они посвящают время и внимание каждому из них. Им интересен мир, и они всегда прекрасно выглядят.

Отрицательные: Стрельцам быстро становится скучно, и они редко доводят начатое до конца. Это типичный энтузиазм Стрельца - они быстро загораются и потухают. Они противоречивы и не особо пунктуальны. Они часто опаздывают на встречи, обещают, но не делают, ссылаясь на занятость и внезапные обстоятельства. Иногда они не уважают других, одновременно требуя уважения к себе.

Козерог

Положительные стороны: люди, родившиеся под знаком Козерога, обычно очень хорошо знают, чего хотят в жизни, и стремятся к этому последовательно. Они всегда выкладываются на все 100. Если они позволят себе на мгновение сойти со своего пути, то это их сознательный выбор или момент отдыха. Они очень хорошо организованные люди, всегда находят время и внимание для любимых.

Отрицательные: случается, что Козероги становятся жертвой своих амбиций. Они ослеплены и не могут отступить. Иногда они идут к месту назначения по головам. Они негибки и упрямы. Они пессимистично настроены и иногда гасят свой энтузиазм и энтузиазм других. Они слишком много думают, поэтому делают неправильные выводы. Они судят других по своим меркам.

Водолей

Положительные стороны: люди, рожденные под знаком Водолея, должны быть свободны. У них очень открытый разум. Они интересны, они многим интересуются и никогда не судят других. Водолеи много думают, ищут свой путь развития и самосовершенствования. При принятии решений они руководствуются общим благом, они справедливы. Их интересная индивидуальность делает их любимцами в своем окружении.

Отрицательные: самый большой страх Водолея - потеря свободы. Любой ценой они хотят сохранить контроль над своими эмоциями. Они убегают от серьезных отношений. Если они чувствуют себя не в своей тарелке, то без объяснений уходят и разрывают контакт с человеком. Они эгоцентричны и думают в основном о себе. Они не заинтересованы в чувствах других.

Рыбы

Положительные стороны: люди, рожденные под знаком Рыб, очень чувствительны и эмпатичны. Когда они любят, их партнер чувствует, как будто он плывет в облаках. Эмоциональность Рыб безгранична. Они мечтают о семье и видят, какой она должна быть. Тем не менее, они гибки и адаптируются к текущей ситуации. Они заботятся о других людях и о животных.