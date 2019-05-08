Что изменилось? Поклонники ахнули от вида изменившейся 55-летней Повалий

Народная артистка Украины не боится смелых экспериментов. И когда команда молодых фотографов, стилистов и визажистов предложила немного похулиганить, не сомневалась ни секунды. "Для меня важно не стоять на месте, постоянно удивлять поклонников, идти в ногу со временем", – уверяет певица.

Часть кадров этой гламурной съемки будет использована для оформления диска, над которым сейчас идет работа. Он будет записан на родном для певицы украинском языке, который Тая очень любит за певучесть, мелодизм, звучность. Артистка считает, что для объяснения в любви мова подходит лучше всего.