Лариса Гузеева призналась в попытке суицида

59-летняя актриса и телеведущая призналась, что впала в депрессию после смерти матери. Женщина обратилась за помощью к психологам, ведь личное горе заставляет ее порой думать о самоубийстве.
В октябре прошлого года не стало мамы Ларисы Гузеевой. Альбина Андреевна была для знаменитой дочери не просто родным человеком, но и лучшим другом. «У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила», — вспоминала актриса.
С уходом матери жизнь для Ларисы Гузеевой лишилась красок. Семья, дети, успешная работа — все будто отошло на второй план. «Слезы душат. Душа болит», — писала телеведущая. Говорят, что врачи диагностировали у нее глубокую депрессию. По словам актрисы, из-за горя она могла пойти на отчаянные действия.
Вернувшись в Москву, эксперименты телеведущей не прекратились. Недавно она поразила поклонников новой стрижкой и цветом волос. Жгучая брюнетка Гузеева неожиданно превратилась в платиновую блондинку. Впрочем, некоторые пользователи восприняли ее решение негативно. Они обратили внимание на темный цвет волос у корней. На что актриса быстро нашла ответ: «Корни прокрашивают только в вашем колхозе — следите за модными тенденциями. Мне комфортно в моем теле, в моем возрасте и с новым цветом волос».
Однако новый имидж радовал Гузееву недолго. «Ну, перекрасила я цвет волос и что? — негодует она. — Все равно больно! Чувствую: мне из этого не выкарабкаться. И никто не сможет помочь».
К слову, сейчас актриса постепенно находит утешение в работе. Помимо популярной программы «Давай поженимся!», она стала вести кулинарное шоу. На съемочной площадке ей помогает дочь Ольга. Также у Гузеевой есть сын Георгий, который в прошлом году женился.