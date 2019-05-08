Лариса Гузеева призналась в попытке суицида

В октябре прошлого года не стало мамы Ларисы Гузеевой. Альбина Андреевна была для знаменитой дочери не просто родным человеком, но и лучшим другом. «У меня с моей мамой связь в миллион раз сильнее, чем у других людей. Это какой-то космос. Я патологически ее любила», — вспоминала актриса.

С уходом матери жизнь для Ларисы Гузеевой лишилась красок. Семья, дети, успешная работа — все будто отошло на второй план. «Слезы душат. Душа болит», — писала телеведущая. Говорят, что врачи диагностировали у нее глубокую депрессию. По словам актрисы, из-за горя она могла пойти на отчаянные действия.

«И я себя резала. Как же мне плохо! Я башкой стучусь об стенку», — призналась Лариса Гузеева.

Чтобы справиться с переживаниями, актриса пошла к психологам. Сейчас с ней работают целых три специалиста. Они посоветовали ей срочно менять образ жизни и радовать себя обновлениями. По их настоянию Гузеева отправилась в Крым. В одной из местных клиник звезда прошла девятидневный курс омоложения. Актриса не скрывала, что хочет избавиться от лишних килограммов, поэтому обратилась к диетологам. «Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок. 10 килограммов сбрасываешь — 20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде — это вообще зло», — уверяла Гузеева.

Вернувшись в Москву, эксперименты телеведущей не прекратились. Недавно она поразила поклонников новой стрижкой и цветом волос. Жгучая брюнетка Гузеева неожиданно превратилась в платиновую блондинку. Впрочем, некоторые пользователи восприняли ее решение негативно. Они обратили внимание на темный цвет волос у корней. На что актриса быстро нашла ответ: «Корни прокрашивают только в вашем колхозе — следите за модными тенденциями. Мне комфортно в моем теле, в моем возрасте и с новым цветом волос».

Однако новый имидж радовал Гузееву недолго. «Ну, перекрасила я цвет волос и что? — негодует она. — Все равно больно! Чувствую: мне из этого не выкарабкаться. И никто не сможет помочь».