Одна краше другой: полуголые сестры Дженнер в перьях покорили Нью-Йорк
Сестры посетили главное событие мира моды Met Gala 2019 в сказочных образах.
Сестры Кайли и Кендалл Дженнер стали одними из звездных гостей модного Met Gala 2019, состоявшегося в ночь с понедельника на среду, 7 мая, в Музе Метрополитен в Нью-Йорке.
Для главного бала Голливуда сестры выбрали яркие образы. Кайли надела прозрачное платье с чашками в виде ракушек. Подол наряда и рукава были отделаны крупными украшениями из мелких перьев.
Кендалл Дженнер выбрала огненно-оранжевое платье на тонких бретелях с глубоким декольте. До колена наряд украшен длинной бахромой, от колена – большими перьями в тон нарду. Также крупное украшение из перьев звезда надела на одну руку и плечо.
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