Одна краше другой: полуголые сестры Дженнер в перьях покорили Нью-Йорк

Сестры Кайли и Кендалл Дженнер стали одними из звездных гостей модного Met Gala 2019, состоявшегося в ночь с понедельника на среду, 7 мая, в Музе Метрополитен в Нью-Йорке.

Для главного бала Голливуда сестры выбрали яркие образы. Кайли надела прозрачное платье с чашками в виде ракушек. Подол наряда и рукава были отделаны крупными украшениями из мелких перьев.

Кендалл Дженнер выбрала огненно-оранжевое платье на тонких бретелях с глубоким декольте. До колена наряд украшен длинной бахромой, от колена – большими перьями в тон нарду. Также крупное украшение из перьев звезда надела на одну руку и плечо.