Певицу Диану Гурцкую заставили снять очки

Как следствие, компьютерная программа выдала певице отказ, поскольку таковы требования США. Несмотря на то что при личной встрече один из консулов не гарантировал Гуркой получения визы, вопрос решился довольно быстро. Посольство США в России пошло навстречу.

«Визу мне выдали вчера, там я на фотографии в темных очках, и если честно, я фактически не сомневалась в благополучном исходе моего вопроса», — призналась Диана во вторник.