Певицу Диану Гурцкую заставили снять очки

Проблема возникла при оформлении визы в США. Компьютерная программа потребовала у певицы, которая никогда не снимает темные очки, снять их для фотографии, передает News-ks.info.
Как следствие, компьютерная программа выдала певице отказ, поскольку таковы требования США. Несмотря на то что при личной встрече один из консулов не гарантировал Гуркой получения визы, вопрос решился довольно быстро. Посольство США в России пошло навстречу.
«Визу мне выдали вчера, там я на фотографии в темных очках, и если честно, я фактически не сомневалась в благополучном исходе моего вопроса», — призналась Диана во вторник.
Впервые певица столкнулась с той же проблемой при оформлении британской визы. Тогда от Гурцкой потребовали снять очки. Однако довольно скоро требование отменили. И хотя в обоих случаях вопрос решился в пользу известной певицы и по совместительству посла Параолимпийских игр в Сочи, она намерена добиваться справедливости для всех россиян — инвалидов подобного статуса.