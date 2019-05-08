Давать или не давать. Размер чаевых в разных странах

В одних странах чаевые обязательны — официанты работают только за них. В других давать их не принято. Более того, считается дурным тоном. Лайф выяснил, где, сколько и когда нужно платить официантам.

Турция

Здесь принято давать чаевые всем работникам сферы обслуживания — от официантов до уборщиц в номере и таксистов. Даже несмотря на то, что оплата за их услуги уже входит в стоимость счета. В любом случае, от клиента ждут один-два доллара сверху.

США и Канада

В США, как и в Канаде, средний размер чаевых 15%. Дают их всем работникам сферы обслуживания. Причём чем выше сервис, тем больше чаевые. В дорогих ресторанах, например, принято оставлять до 25% от стоимости счёта.

Франция

Обычно чаевые сразу включаются в чек и составляют 15% от стоимости обслуживания. Так что оставлять деньги помимо счёта не обязательно, но приветствуется. Размер не имеет значения. Вполне хватит мелочи со сдачи.

Голландия

Как и в Швейцарии, Австрии, туристы здесь могут оставить небольшие чаевые — 3–10% от стоимости счёта. Это принято обычно только в дорогих ресторанах. Слишком много оставлять не надо. Такую щедрость сочтут признаком дурного тона.

Финляндия

В Финляндии, как и вообще в Скандинавии, давать чаевые не принято. Они уже включены в чек.

ФОТО: Anna Maloverjan / PantherMedia / Anna Maloverjan

Греция

В ресторанах, как и в России, принято оставлять 10% от стоимости чека. Носильщикам и горничным дают обычно один-два евро.

Италия

Чаевые включены в стоимость обслуживания и составляют порядка 5–10%. Впрочем, официант обрадуется, если увидит рядом с чеком немного мелочи.

Испания

Как и в Португалии, чаевые тут не входят в стоимость обслуживания. Так что официанты ждут за свои услуги 10–15% от стоимости счёта.

Япония