К чему приведет ежедневное употребление шоколада

Всё дело в том, что в составе шоколада содержаться активные вещества — флавоноиды, которые благоприятно влияют на всю центральную нервную систему. Однако у многих возник вопрос, можно ли употреблять шоколад ежедневно?

Разобраться в этом деле решили сотрудники итальянского университета Аквила. Результаты своих исследований они представили на страницах издания Metro. Как оказалось, ежедневно употреблять в пищу темный шоколад не только можно, а еще и нужно. Главным принципом здесь является соблюдение нормы. Ведь содержащийся в шоколадной плитке сахар может негативно повлиять на стройность фигуры. Но если каждый день съедать по небольшому кусочку шоколада, уже через несколько недель можно будет увидеть результаты.