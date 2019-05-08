Ср, 8.05.2019
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К чему приведет ежедневное употребление шоколада
Есть или не есть?

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Темный шоколад. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Люди со всего мира уже давно знают о том, что натуральный темный шоколад является очень полезным для человеческого организма.

Всё дело в том, что в составе шоколада содержаться активные вещества — флавоноиды, которые благоприятно влияют на всю центральную нервную систему. Однако у многих возник вопрос, можно ли употреблять шоколад ежедневно?

Разобраться в этом деле решили сотрудники итальянского университета Аквила. Результаты своих исследований они представили на страницах издания Metro. Как оказалось, ежедневно употреблять в пищу темный шоколад не только можно, а еще и нужно. Главным принципом здесь является соблюдение нормы. Ведь содержащийся в шоколадной плитке сахар может негативно повлиять на стройность фигуры. Но если каждый день съедать по небольшому кусочку шоколада, уже через несколько недель можно будет увидеть результаты.

Наладится долговременная и кратковременная память, мыслительные процессы начнут протекать легче, а внимание достигнет своей наивысшей концентрации. К слову, особенно полезно употреблять темный шоколад людям преклонного возраста, ведь именно они чаще всего сталкиваются с проблемой когнитивных расстройств. Шоколад же, в свою очередь, тормозит процессы старения мозга.

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