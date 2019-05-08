Умер автор музыки к «Приключениям Электроника» и «Трое из Простоквашино» Евгений Крылатов

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она. О месте и времени прощания будет известно позднее, сообщает Mail.ru .

Композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых — «Приключения Электроника», «Чародеи», «Ох уж эта Настя», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето». Также работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли многие артисты: Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.