На открытии ночного клуба BonBon в Таллинне показали лакомые кусочки - нижнее белье
В минувшую пятницу двери снова распахнул легендарный ночной клуб BonBon. Правда, он переехал в помещения кинотеатра Sõprus, но грандиозному открытию смена места жительства не помешало. Эстонский бренд нижнего белья BonBon Lingerie представил свою изумительно секусальную коллекцию весна-лето 2019 на этой потрясающей вечеринке.
Восхитительные модели дефилировали среди веселых гостей, создавая интимную и игривую атмосферу. Шампанское, как понимаете, лилось рекой, и праздник завершился утром.
Смотрите на красивых моделей в возбуждающем белье!