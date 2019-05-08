На открытии ночного клуба BonBon в Таллинне показали лакомые кусочки - нижнее белье

В минувшую пятницу двери снова распахнул легендарный ночной клуб BonBon. Правда, он переехал в помещения кинотеатра Sõprus, но грандиозному открытию смена места жительства не помешало. Эстонский бренд нижнего белья BonBon Lingerie представил свою изумительно секусальную коллекцию весна-лето 2019 на этой потрясающей вечеринке.