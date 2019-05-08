Ср, 8.05.2019
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На открытии ночного клуба BonBon в Таллинне показали лакомые кусочки - нижнее белье
Откровенно и сексуально

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В минувшую пятницу двери снова распахнул легендарный ночной клуб BonBon. Правда, он переехал в помещения кинотеатра Sõprus, но грандиозному открытию смена места жительства не помешало. Эстонский бренд нижнего белья BonBon Lingerie представил свою изумительно секусальную коллекцию весна-лето 2019 на этой потрясающей вечеринке.

Восхитительные модели дефилировали среди веселых гостей, создавая интимную и игривую атмосферу. Шампанское, как понимаете, лилось рекой, и праздник завершился утром.

Смотрите на красивых моделей в возбуждающем белье!

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