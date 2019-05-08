После новости о разводе: Джордж Клуни откровенно рассказал об отношениях с Амаль

Они хорошие ребята, счастливые дети. Много смеются и уже шалят. Намажьте их ботинки арахисовым маслом, чтобы было похоже на какашки, и они подумают, что это смешно. Каждый из них родился со своим характером. Они просто совершенно разные личности. Они веселые и умные: уже знают английский и итальянский алфавит,