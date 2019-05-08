После новости о разводе: Джордж Клуни откровенно рассказал об отношениях с Амаль

Актер дал редкое интервью о личной жизни.
Несколько месяцев назад западные СМИ шокировали общественность сообщением о разводе Джорджа Клуни. Таблоиды писали, что каждый день семейной жизни супругов сопровождается скандалами. Более того, сообщалось, что Амаль, устав от таких отношений, забрала детей и сбежала в Италию. Впрочем, печальные новости спустя время поспешили опровергнуть сами возлюбленные: Джордж и Амаль сходили на свидание и выглядели абсолютно счастливыми.
А на днях актер рассказал об отношениях со своей женой и их маленьких детях, которым через месяц исполнится два года. Так, по словам Клуни, встреча с Амаль - это невероятная удача.
Амаль невероятная мать и отличная жена. Я чувствую, что сорвал джекпот,
- говорит актер.
Однако не только красавица-супруга делает Джорджа счастливым - звезда не чает души в своих детях, двойняшках Элле и Александре.
Они хорошие ребята, счастливые дети. Много смеются и уже шалят. Намажьте их ботинки арахисовым маслом, чтобы было похоже на какашки, и они подумают, что это смешно. Каждый из них родился со своим характером. Они просто совершенно разные личности. Они веселые и умные: уже знают английский и итальянский алфавит,
- рассказал Джордж.