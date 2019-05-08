Ср, 8.05.2019
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Инструкция, как вывести эстонских полицейских из себя, взорвала интернет
Советы на все случаи жизни!

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Полиция следит за соблюдением скоростного режима.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Развлекательный и шуточный интернет-портал Meeldib.ee с картинкой эстонской полиции написал инструкцию о том, как вывести «мента» из себя. Публикация уже активно разлетается по соцсетям и веселит народ. 

  1. Если ты превысил скорость, скажи, что просто хотел ехать с полицейскими наперегонки;
  2. Опереди стража порядка и спроси у него водительские права и техпаспорт;
  3. Подписывая документы, не стесняйся, грызи ручку и чеши ей ухо, ведь она же не твоя;
  4. Скажи, что тебе нравятся мужчины или женщины в мундире;
  5. Спроси, где полицейский взял такую классную шапку;
  6. Узнай, можешь ли ты взять его служебную одежду для маскарада;
  7. Пригласи его на свидание, если откажет - заплачь, если согласится - обвини в сексуальных домогательствах;
  8. Скажи, что и ты хотел стать полицейским, но потом решил всё-таки пойти в среднюю школу;
  9. Скажи что-то в духе: «А я думал, что полицейский должен быть в отличной физической форме»;
  10. Узнай, носит ли он оружие потому, что мама в детстве не давала играть с пистолетиком;
  11. Если в ход пойдут наручники, искренне заяви, что ты категорически против садомазохизма;
  12. Если полицейский захочет осмотреть вашу машину, скажите, что у вас больше нет алкоголя и наркотиков, потому что прошлый полицейский всё забрал;
  13. Если вас захотят доставить в участок, уточните, можете ли вы поехать на переднем сиденье рядом с полицейским. 

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