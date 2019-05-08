Инструкция, как вывести эстонских полицейских из себя, взорвала интернет
Развлекательный и шуточный интернет-портал Meeldib.ee с картинкой эстонской полиции написал инструкцию о том, как вывести «мента» из себя. Публикация уже активно разлетается по соцсетям и веселит народ.
- Если ты превысил скорость, скажи, что просто хотел ехать с полицейскими наперегонки;
- Опереди стража порядка и спроси у него водительские права и техпаспорт;
- Подписывая документы, не стесняйся, грызи ручку и чеши ей ухо, ведь она же не твоя;
- Скажи, что тебе нравятся мужчины или женщины в мундире;
- Спроси, где полицейский взял такую классную шапку;
- Узнай, можешь ли ты взять его служебную одежду для маскарада;
- Пригласи его на свидание, если откажет - заплачь, если согласится - обвини в сексуальных домогательствах;
- Скажи, что и ты хотел стать полицейским, но потом решил всё-таки пойти в среднюю школу;
- Скажи что-то в духе: «А я думал, что полицейский должен быть в отличной физической форме»;
- Узнай, носит ли он оружие потому, что мама в детстве не давала играть с пистолетиком;
- Если в ход пойдут наручники, искренне заяви, что ты категорически против садомазохизма;
- Если полицейский захочет осмотреть вашу машину, скажите, что у вас больше нет алкоголя и наркотиков, потому что прошлый полицейский всё забрал;
- Если вас захотят доставить в участок, уточните, можете ли вы поехать на переднем сиденье рядом с полицейским.